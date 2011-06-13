Кількість жертв кишкової інфекції в Німеччині зросла до 35 осіб

Число загиблих від кишкової інфекції в Німеччині зросло до 35 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на німецьке видання ZEIT.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого.

Згідно з основною версією вчених, джерелом зараження є пророщені злаки.

Спалах кишкової інфекції спочатку був зафіксований на півночі Німеччини. Спочатку припускали, що переносником небезпечних бактерій є салатні огірки з Іспанії, але це припущення не підтвердилося. Потім фахівці заявили, що джерелом інфекції могла стати ферма в Нижній Саксонії, яка поставляє на ринки країни пророщену сою та інші злаки, що використовуються для приготування салатів і других страв.

Інфекцію викликала так звана ентерогеморагічна бактерія Escherichia coli (кишкова паличка). Бактерія E.coli часто присутня в кишечнику людей і теплокровних тварин. Більшість її штамів нешкідливі, але деякі штами, такі, як ентерогеморагічна кишкова паличка, можуть викликати важкі хвороби харчового походження.