У Латвії закінчилися 3-тижневі переговори про правлячу коаліцію

Політичний рух "Центр згоди" (ЦЗ), який має підтримку російськомовного населення Латвії та набрав на виборах майже третину голосів, як і прогнозували експерти, не ввійшов до правлячої коаліції.

Партія реформ Затлерса (ПРЗ) віддала перевагу партії "Єдність" та національному об`єднання Visu Latvijai!-ТB/LNNK. Про це в понеділок увечері було оголошено після тритижневих переговорів.

Як повідомляв УНІАН, на дострокових виборах до парламенту країни 17 вересня 5-відсотковий бар`єр подолали п`ять політичних партій:

«Центр згоди», що представляє інтереси російськомовних жителів країни, на чолі з мером Риги Нілом Ушаковим - 28,36 відсотків виборців, 31 мандат.

Створена напередодні виборів Партія реформ Затлерса на чолі з колишнім президентом - 20,82 відсотка виборців, 22 мандати.

Партія «Єдність» прем`єр-міністра Валдіса Домбровскіса - 18,83 відсотка голосів, 20 мандатів.

Національне об`єднання, складене двома націоналістичними партіями (Visu Latvijai! -ТB/LNNK) - 13,88 відсотка виборців, 14 мандатів.

та Союз зелених і селян - 12,22 відсотка виборців, 13 мандатів.

Таким чином, правляча коаліція матиме в сеймі 56 голосів із 100. При цьому найбільш імовірним підсумком переговорів вважається висунення на другий прем`єрський термін Валдіса Домбровскіса.

Як повідомив представник ПРЗ журналістам, на союз з націоналістами партія пішла після того, як ті прийняли зобов`язання врахувати вимоги ЦЗ. Зокрема, не ініціювати переведення російських шкіл на латиську мову, а також заборонити міністрам брати участь в маршах ветеранів Латиського легіону. Крім того, Visu Latvijai! -ТB/LNNK підпише договір, в якому зазначено, що "в Латвії немає окупантів - людей, які несуть моральну відповідальність за радянську окупацію та її наслідки", повідомляє РосБізнесКонсалтинг.