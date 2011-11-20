Болгарія і Туреччина підпишуть договір про будівництво газопроводу

00:20, 20 листопада 2011
Світ
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У перспективі - для всього Балканського регіону

Болгарія і Туреччина підпишуть політичну угоду про будівництво газопроводу між двома країнами, покликаного забезпечити можливість екстрених поставок газу через Туреччину. Про це домовилися міністри енергетики двох країн на зустрічі в Стамбулі в рамках Чорноморського енергетичного і економічного форуму. У політичній угоді сторони мають намір заявити, що цей проект має стратегічне значення для обох країн, йдеться в повідомленні Міністерства економіки, енергетики та туризму Болгарії.

Передбачається, що турецько-болгарський газогін у перспективі зможе забезпечити поставки природного газу з Каспію не тільки для Болгарії, а й для всього Балканського регіону. Протяжність з'єднувальної ділянки становитиме 77 км, потужність труби планується на рівні 1-3 млрд куб. м газу на рік з можливістю подвоєння в майбутньому.

Інвестиції в спорудження 77-кілометрового газопроводу будуть відносно невеликі, а вигоди для Болгарії і всього регіону величезні, вказав болгарський міністр енергетики.

В даний час Болгарія практично цілком залежить від поставок газу з Росії і активно розробляє плани з диверсифікації постачальників і маршрутів, зауважує РосБізнесКонсалтинг.

 

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