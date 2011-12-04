У Москві затримали трьох фотокорів - перевіряли зняті матеріали

Московська поліція затримала сьогодні на виборчій дільниці у районі ВДНГ двох фотокореспондентів - РІА «Новости» і «Ассошіейтед Прес», а також телеоператора Бі-Бі-Сі.

Як передає РІА «Новости», після перевірки знятих матеріалів журналістів відпустили, вибачившись перед ними.

За словами одного із затриманих - спеціального фотокореспондента РІА «Новости» Олександра УТКІНА, журналісти вели зйомку на дільниці, коли співробітники поліції сказали, що є підозри, що у кадр потрапили особисті дані виборців.

"Нас попросили пройти в автомобіль і проїхати у дільницю. Там переписали всі наші дані, проглянули фотографії і відео, перевірили паспорти", - сказав О.УТКІН.

Перевірка жодного порушення не виявила, після чого перед журналістами вибачилися і відпустили, запропонувавши доставити на тому самому поліцейському автомобілі до виборчої дільниці.