Близько 500 осіб заарештовані у зіткненні з поліцією у Франкфурті

Як передає Reuters, кілька тисяч людей в суботу провели у Франкфурті демонстрацію проти капіталізму і антикризової політики Євросоюзу. Демонстрація поновилася в неділю вранці. У місті сталися зіткнення з поліцією, яка заарештувала 465 людей.

За даними поліції, в мітингу брали участь близько 4 тисяч осіб. Маніфестанти планували прорватися до штаб-квартири Європейського центрального банку, проте поліція перешкодила учасникам акції.

За словами організаторів, група з 200 протестуючих відокремилася від майже шеститисячної маси демонстрантів і попрямувала до центру міста, де влаштували погроми, акти вандалізму і зіткнення з правоохоронцями.

«Поліція Франкфурта втрутилася в ситуацію на завершальній стадії акції. Ми припинили акцію і не несемо відповідальності за те, що відбулося пізніше», - наводить агентство слова представників лівої коаліції антикапіталістів M31, які брали участь в мітингу.

У M31 зазначили, що «всього через кілька розбитих вітрин» поліцейські підрозділи напали на демонстрантів, в сутичках кілька десятків людей дістали поранення.

Порушники порядку псували дорожні знаки, стіни і вітрини будинків бруднили фарбою, кидали камінням у будівлі дорогих готелів в центральній частині Франкфурта, повідомив кореспондент Рейтер, який став очевидцем недільних безладів. Протестуючі закидали вартових порядку камінням і пляшками. Також побито вікна магазинів і офісів. Серйозно постраждав один поліцейський, він перебуває в реанімації.