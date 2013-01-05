У Москві спробують домовитись, як перевезти літак Качинського у Польщу

Група польських військових експертів наступного тижня відвідає Росію для обговорення технічних питань, пов`язаних із транспортуванням до Польщі уламків президентського літака Ту-154, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Польське агентство преси ПАП, за словами міністра національної оборони Польщі Томаша Семоняка, ”з 9 по 15 січня в Росії перебуватиме група з чотирьох військовослужбовців, які обговорять питання логістики, пов`язані з транспортуванням уламків літака Ту-154 зі Смоленську до Польщі”.

Як сказав глава польського військового відомства, візит делегації Міноборони Польщі буде реалізовано на основі раніше затвердженого плану і ”за згодою російської сторони на робочому рівні”.

Літак польського Президента Леха Качиньського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року при заходженні на посадку. На борту перебувало 96 чоловік - 88 пасажирів і вісім членів екіпажа. Не вижив ніхто. Загинули Президент Польщі, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували до Катині, щоб взяти участь у траурних заходах.