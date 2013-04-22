Названа причина масового розстрілу в Бєлгороді (фото, відео)
15:27, 22 квітня 2013Світ
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Невідомий, можливо зі спільником, убив п'ять осіб у Бєлгороді в понеділок у ході розбійного нападу на магазин зброї.
Причиною нападу став наліт на магазин / Фото: vk.com
Про це повідомила РІА Новости представник управління СК РФ по області Олена Козирєва.
Раніше про обставини НП не повідомлялося, було відомо лише, що якийсь чоловік влаштував безладну стрілянину спочатку на вулиці, а потім і в магазині "Охота" близько 14.00.
"Розбійний напад стався на збройовий магазин" Охота". У результаті події загинули п'ять чоловік, один поранений", - уточнила Козирєва.
Чи вдалося що-небудь викрасти з магазину, поки неясно. За її словами, можливо, нападник був не один. Оперативники працюють на місці події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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