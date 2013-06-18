Теракт у Сирії: вибух вантажівки забрав понад 60 життів

Як повідомляє gazeta.ru з посиланням на телеканал Al-Jazeera, вибух стався на військовому об'єкті в селищі ад-Дуваріна, розташованому неподалік від міжнародного аеропорту Алеппо.

«У машині було 6 тонн вибухівки», - заявив місцевий активіст в інтерв'ю телеканалу.

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Цей теракт є одним з найбільших за останній час.