Теракт у Сирії: вибух вантажівки забрав понад 60 життів
07:50, 18 червня 2013Світ
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Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув в околицях сирійського міста Алеппо, внаслідок чого загинули понад 60 військовослужбовців.
Як повідомляє gazeta.ru з посиланням на телеканал Al-Jazeera, вибух стався на військовому об'єкті в селищі ад-Дуваріна, розташованому неподалік від міжнародного аеропорту Алеппо.
«У машині було 6 тонн вибухівки», - заявив місцевий активіст в інтерв'ю телеканалу.
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Цей теракт є одним з найбільших за останній час.
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