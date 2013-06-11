Вибухи у центрі Дамаску: 14 загиблих, 30 поранених

11:39, 11 червня 2013
Світ
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У центрі Дамаску в результаті двох вибухів, які прогриміли сьогодні на площі Марджа, загинули 14 осіб, більш як 30 поранені.

Вибух у Дамаску

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на сирійське інформагентство САНА.

За даними джерела агентства, вибух стався поряд з поліцейською дільницею, вибухові пристрої привели в дію терористи-смертники.

На площі знаходиться Іранський культурний центр і "стара" будівля МВС Сирії, де розміщена міграційна служба. У будь-який час доби на площі Марджа багатолюдно, навколо багато готелів і магазинів.

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