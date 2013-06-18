У Росії горить склад з 13 мільйонами одиниць боєприпасів: поранено 4 людини (відео)

Про це повідомив РІА Новости представник оперативного штабу на місці НС.

Вибухи боєприпасів на полігоні під Чапаєвськом почалися у вівторок ввечері. Як повідомляє ГУМВС, зараз вибухи тривають. На складах, за попередніми даними, близько 13 мільйонів одиниць боєприпасів.

"Евакуйовано 250 чоловік. Постраждали четверо, у них осколкові поранення", - сказав він.

Дані про чотирьох госпіталізованих підтвердили в самарському Центрі медицини катастроф. За даними співрозмовника агентства, хтось з потерпілих знаходиться в Новокуйбишевську, хтось - у Чепаєвську.