У Росії горить склад з 13 мільйонами одиниць боєприпасів: поранено 4 людини (відео)
20:52, 18 червня 2013Світ
5064 0
Чотири людини постраждали в результаті вибухів на полігоні в Самарській області, з небезпечної зони евакуйовано 250 осіб.
Про це повідомив РІА Новости представник оперативного штабу на місці НС.
Вибухи боєприпасів на полігоні під Чапаєвськом почалися у вівторок ввечері. Як повідомляє ГУМВС, зараз вибухи тривають. На складах, за попередніми даними, близько 13 мільйонів одиниць боєприпасів.
"Евакуйовано 250 чоловік. Постраждали четверо, у них осколкові поранення", - сказав він.
Дані про чотирьох госпіталізованих підтвердили в самарському Центрі медицини катастроф. За даними співрозмовника агентства, хтось з потерпілих знаходиться в Новокуйбишевську, хтось - у Чепаєвську.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter