США готові до того, що президентом може стати жінка

"Так, я думаю, що країна до цього готова. Питання в тому, хто кращий кандидат на цю роль", - розповіла перша леді в інтерв'ю Parade.

Дружина президента США не стала коментувати можливу кандидатуру Хілларі Клінтон, яка ще не повідомила, чи буде балотуватися на пост президента в 2016 році.

Сама Мішель Обама зазначила, що не висуватиме свою кандидатуру на вищу посаду.

Колишня перша леді і держсекретар Хілларі Клінтон вважається фаворитом президентської гонки 2016 року і знаходиться на піку популярності серед виборців-демократів. Вона вже продемонструвала дані публічного політика в 2008 році, лише в ході завзятої боротьби поступившись на праймеріз нинішньому президентові Бараку Обамі, зазначає РІА «Новости».