Бельгійка подала другий позов про визнання батьківства до Альберта II

Перший позов, поданий у червні цього року, коли Альберт II ще перебував на престолі і володів повною недоторканністю як глава держави, Боель анулювала 3 вересня, повідомляє РІА Новости.

Тепер позивачка має намір через суд домогтися отримання ДНК Альберта II як уже екс-глави держави і довести його батьківство. Оскільки монарх позбувся імунітету від судового переслідування, у разі, якщо таке рішення ухвалить суд, його можуть зобов'язати пройти тест на ДНК.

Позивачка спочатку має намір домагатися проведення тесту на батьківство для свого юридичного батька Жака Боель, а після цього - для Альберта II.

Раніше Альберт II заявляв, що він не має наміру визнавати її своєю дочкою.

Мати Дельфіни Боель - баронеса де Сіли-Лонгшампс - довгий час приховувала від доньки, хто є її батьком. Лише у віці 18 років Дельфіна дізналася від матері, що вона - позашлюбна дочка монарха. Зв'язок тодішнього принца Альберта і баронеси тривала 16 років, проте, вже ставши королем, Дельфіну він так і не визнав.