Папа відлучив від церкви священика за освячення одностатевих шлюбів

Рейнольдс - священик мельбурнського архидиоцеза, який заснував реформістський рух "Інклюзивні католики", що закликає переглянути точку зору католицької церкви на жінок-священиків і гомосексуалізм.

Як зазначає The National Catholic Reporter, Рейнолдс був "шокований" своїм відлученням, хоча раніше архієпископ Денис Харт вже планував позбавити Рейнольдса сану. Як зазначає газета, повідомлення про відлучення від церкви було датоване ще 31 травня, однак у ньому не містилося причин винесеного рішення, передає Голос Росії.

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Між тим видання отримало в розпорядження "донос" на Рейнольдса, де Ватикан просили стягнути його екскомуніку за порушення одразу трьох богослужбових канонів: 751 (єресь), 1367(викидання Святих дарів або викрадення їх зі святотатственими цілями) і 1369 (публічне висловлювання проти навчань церкви).

Рейнольдс влаштовував неофіційні одруження одностатевих пар в Мельбурні і наполягав на тому, що його діяльність спрямована на поліпшення церкви. Як підкреслює The National Catholic Reporter, Рейнольдс став першим священнослужителем мельбурнського архидиоцеза, позбавленим сану за причинами, відмінними від педофілії.

Папа Франциск вже давав зрозуміти, що категорично проти визнання церквою одностатевих стосунків і посвячень жінок у священики. Втім, у вересні у своєму першому інтерв'ю після сходження на ватиканський престол Франциск заявив про необхідність більш детально вивчити питання про ролі жінок у церкві і брати до уваги гомосексуалістів. При цьому він зазначив, що "церква не хоче засуджувати гомосексуалістів".

"В кожній проблемі завжди необхідно бачити в першу чергу людину", - заявив в інтерв'ю Франциск, закликавши знайти новий баланс між гуманізмом і пастирським моралізаторством.

Тим часом це вже не перший випадок відлучення від церкви при новому Папі римському. У квітні 2013 року бразильський єпископат католицької церкви запустив процедуру відлучення від церкви священика Роберто Франциско Даніеля, який заявив про припустимість любові між людьми однієї статі.