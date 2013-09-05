Папського нунція в Домінікані звільнили за педофілію

Про це повідомляє Agence France -Presse з посиланням на представника Ватикану.

65-річний монсеньйор Йозеф Весоловський був папським нунцієм в Домініканській республіці протягом п'яти років. Його звільнили після появи у домініканських ЗМІ повідомлень про те, що Весоловський платив за секс неповнолітнім хлопчикам, з якими знайомився в центрі Санто-Домінго, пише Лента.ру.

Як розповіли у Ватикані агентству Reuters, доказів провини нунція поки немає, і у його справі проводиться розслідування.

Генеральний прокурор Домініканської республіки, як пише Associated Press, також розповів, що ведеться розслідування. Обвинувачення Весоловського він назвав «чутками» і додав, що офіційних скарг на дії нунція поки не надходило.

Сам Весоловський ніяк не прокоментував подію.

Йозеф Весоловський був посвячений у сан у Польщі в 1972 році папою Іоанном Павлом II, який тоді був архієпископом Кракова. Пізніше Іван Павло II призначив його папським нунцієм в Болівії. Крім того, Весоловський працював у кількох країнах Середньої Азії. Послом в Домініканській республіці його призначив вже папа Бенедикт XVI у 2008 році.

У липні 2013 року папа Римський Франциск, незадовго до цього вступив на престол, затвердив нові закони, згідно з якими Ватикан офіційно визнає педофілію злочином. До злочинів також віднесли дитячу проституцію і створення або зберігання дитячої порнографії. Тепер за злочини проти дітей порушникам у Ватикані загрожує до 12 років в'язниці.

До затвердження цих законів педофілія каралася за більш загальною статтею про злочини проти «добрих звичаїв». Ця стаття входила до зводу законів Італії 1889, який лежить в основі законодавства Ватикану.

В останні кілька років католицька церква була замішана в ряді скандалів, пов'язаних з педофілією серед священнослужителів і приховуванням злочинців їх церковним начальством. Франциск після свого обрання в березня 2013 року оголосив про початок рішучої боротьби з педофілією та застосування до подібних злочинів політики «нульової терпимості».