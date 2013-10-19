Держдума РФ заборонила колишнім екстремістам засновувати нові об'єднання

Держдума Росії прийняла в першому читанні урядовий законопроект, який забороняє колишнім керівникам громадських чи релігійних об'єднань, ліквідованих судом за екстремістську діяльність, створювати нові організації, повідомляє Russia Today з посиланням на ІТАР -ТАСС.

Відповідно до законопроекту, особа, що раніше була «керівником або членом керівних органів суспільного або релігійного об'єднання, щодо яких вступило в законну силу рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності, не може створювати суспільне або релігійне об'єднання», йдеться у пояснювальних матеріалах.

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Імена керівників та учасників організацій, визнаних екстремістськими, можуть бути включені до спеціального чорного списку - положення про нього може з'явитися в законопроекті до другого читання, заявив член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Микола Ковальов.