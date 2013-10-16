У Росії змінили вирок Навальному

Другому фігуранту "справи Кіровлісу" Петру Офіцерову призначено чотири роки умовно, повідомляє РІА Новости.

Вирок набув чинності.

Суд призначив Навальному й Офіцерову випробувальний п`ятирічний термін, а також зобов`язав двічі на місяць з`являтися за місцем прописки.

Нагадаємо, суд у Кірові 18 липня засудив Навального до п`яти, а його співучасника Офіцерова - до чотирьох років позбавлення волі. З фігурантів справи про розкрадання майна КОГУП "Кіровліс" стягнуто мільйон рублів збитку, їх взяли під варту в залі суду. Проте наступного дня Кіровський облсуд задовольнив подання прокуратури, частково змінивши вирок, і обидва фігуранти були звільнені з-під варти.