Фрегат "Гетьман Сагайдачний" доплив до Індійського океану

Операції відбуватимуться в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру - прес-секретар командування українських ВМС капітан 1 рангу Олег Чубук, 4 жовтня корабель подолав Суецький канал, і в другій половині дня увійшов до Червоного моря.

За словами прес-офіцера, востаннє фрегат "Гетьман Сагайдачний" виконував завдання в цьому районі близько 20 років тому, проте плавання в непростих навігаційних умовах, пов’язаних з проходом вузини і інтенсивним судноплавством, кораблем здійснено успішно.

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Фрегат тримає курс на Аденську затоку. З прибуттям у район безпосереднього виконання операцій, екіпаж корабля під командуванням капітана 2 рангу Романа П’ятницького, вертолітний загін і група спецпризначення (оглядова команда) продовжать підготовку до виконання поставлених завдань.

Як повідомляв УНІАН, з 28 вересня по 1 жовтня фрегат "Гетьман Сагайдачний" перебував з діловим заходом у пункті базування «Суда», де проведено тренувальні заходи, а також здійснено логістичне забезпечення корабля.