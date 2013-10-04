Фрегат "Гетьман Сагайдачний" доплив до Індійського океану
Фрегат Військово-морських сил Збройних Сил України "Гетьман Сагайдачний", який 24 вересня вирушив із Севастополя в похід з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі «Океанський щит» і операції Європейського Союзу «Аталанта», прибув до басейну Індійського океану
Операції відбуватимуться в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.
Як повідомив УНІАН начальник прес-центру - прес-секретар командування українських ВМС капітан 1 рангу Олег Чубук, 4 жовтня корабель подолав Суецький канал, і в другій половині дня увійшов до Червоного моря.
За словами прес-офіцера, востаннє фрегат "Гетьман Сагайдачний" виконував завдання в цьому районі близько 20 років тому, проте плавання в непростих навігаційних умовах, пов’язаних з проходом вузини і інтенсивним судноплавством, кораблем здійснено успішно.
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Фрегат тримає курс на Аденську затоку. З прибуттям у район безпосереднього виконання операцій, екіпаж корабля під командуванням капітана 2 рангу Романа П’ятницького, вертолітний загін і група спецпризначення (оглядова команда) продовжать підготовку до виконання поставлених завдань.
Як повідомляв УНІАН, з 28 вересня по 1 жовтня фрегат "Гетьман Сагайдачний" перебував з діловим заходом у пункті базування «Суда», де проведено тренувальні заходи, а також здійснено логістичне забезпечення корабля.