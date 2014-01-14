Капітан Costa Concordia зізнався, що винен у катастрофі судна

Про це повідомила італійська газета Corriere della Sera з посиланням на аудіозапис його допиту, передає "Інтерфакс".

"Це була моя помилка, я не можу себе назвати молодцем, мені більше нічого сказати", - повідомив він слідчим під час допиту на стадії досудового провадження.

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"Я діяв необачно і як розумна людина, як капітан, в цій ситуації я не можу ховати голову в пісок, я повинен цілком взяти відповідальність на себе", - підкреслив Скеттіно.

При цьому він зазначив, що у нього не було ніяких сумнівів, коли він здійснював ризикований маневр, який призвів до зіткнення судна зі скелями.

Нагадаємо, катастрофа круїзного лайнера, на борту якого перебували понад 4,2 тис. осіб, сталася 13 січня 2012 року поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської області Тоскана і призвело до загибелі 32 осіб. Причиною трагедії став ризикований маневр, здійснений капітаном, в результаті якого судно налетіло на скелі і швидко затонуло.