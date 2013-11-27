У момент катастрофи Costa Concordia член екіпажу виніс з сейфів судна 1,3 млн євро

Ці гроші, що включали виручку суднового магазину, призначалися переважно на виплату зарплати персоналу. Подробиці катастрофи, що сталася біля берегів італійського острова Джильо в ніч на 14 січня 2012 року, стали відомі 26 листопада на процесі у справі про корабельну аварію, передає ІТАР-ТАРС.

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Гроші з сейфів врятував заступник пасажирського помічника капітана Джованні Нонніс. Про те, що він повернув гроші повністю, свідчить той факт, що проти нього не висунуто обвинувачення в розкраданні.

Свідчення свідків давали члени екіпажу. Головний обвинувачений - капітан Франческо Скеттіно, якому ставиться в провину ненавмисне вбивство, потоплення судна, недбала злочинність.

Наступні засідання призначені на 9-10 грудня, коли в суд буде викликаний офіцер портової служби Грегоріо Де Фалько, який наказував по телефону Скеттіно, який втік на берег, повернутися на борт корабля, що тоне.

Costa Concordia з 4200 пасажирами і членами екіпажу на борту здійснював круїз по Середземномор'ю, коли напоровся на риф, занадто близько підійшовши до Джильо. В результаті катастрофи загинули 32 людини.