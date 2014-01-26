Лідер КНДР знищив усю родину свого дядька разом з дітьми - агентство

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

"За наказом першого вищого керівника КНДР Кім Чен Ина масової страти зазнали всі члени сім'ї Чан Сон Тхека, включно з немовлятами", - повідомляє джерело, обізнане про ситуацію в Північній Кореї.

За даними агентства, старша сестра Чан Сон Тхека - Чан Ге Сун з чоловіком, послом КНДР на Кубі Чон Йон Чжином, а також племінник Чан Сон Тхека, посол КНДР в Малайзії Чан Йон Чхоль з двадцятирічними синами Те Реном і Те Уном були відкликані в Пхеньян у грудні минулого року і страчені.

Читайте такожТітка Кім Чен Ина знаходиться в комі після операції і важить 35 кг - ЗМІОбидва брати Чан Сон Тхека померли раніше від хвороби, тому масової зачистки зазнало потомство сестер дядька керівника КНДР, в тому числі малолітні онуки. Як повідомляє агентство, члени сім'ї Чан Сон Тхека, які чинили опір владі, були розстріляні просто перед будинком на очах у своїх сусідів.

При цьому вдалося уникнути страти жінкам, які не є кровними родичами дядька лідера. Дружину Чан Йон Чхоля примусово розвели з чоловіком і відправили разом з родиною в табір у віддаленому районі Північної Кореї.

В середині грудня повідомлялося про те, що 67-річний Чан Сон Тхек, який довгий час очолював "регентську раду" при молодому Кім Чен Ині та вважався «другою людиною» в державі, був страчений за вироком суду за спробу повалення влади. Пізніше стало відомо, що дружина страченого, Кім Ген Хі, перебуває в комі: їй нібито була проведена операція з видалення пухлини мозку. Інформації про подальшу долю жінки, яка доводиться тіткою керівнику країни, немає.