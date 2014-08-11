Норвегія підтримала санкції ЄС проти Росії

Про це йдеться в повідомленні Мзс королівства, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У документі наводиться заява глави зовнішньополітичного відомства країни Берге Бренда, який зазначив, що Норвегія, яка не входить до складу ЄС, має намір ввести в дію ті ж обмеження, які були узгоджені і прийняті Євросоюзом 31 липня.

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"Норвегія має намір приєднатися до санкцій проти Росії. З самого початку української кризи Норвегія підтримувала ЄС, а також сусідні держави, реагуючи на допущені РФ порушення міжнародного права. Ми вчинимо так само і на цей раз", - зазначив міністр.

У документі наголошується, що санкції ЄС проти Росії стали відповіддю на "дестабілізацію ситуації на сході України".