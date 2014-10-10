В аеропортах Лондона посилено контроль у зв'язку з Эболою

Перевірці підлягатимуть пасажири аеропортів Гатвік і Хітроу, які відвідували країни, найбільш постраждалі від поширення лихоманки, повідомляє Бі-бі-сі.

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Пасажири будуть зобов'язані відповісти на ряд питань, а також при необхідності пройти медичний огляд.