В аеропортах Лондона посилено контроль у зв'язку з Эболою
08:39, 10 жовтня 2014Світ
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В аеропортах Лондона у зв'язку із загрозою поширення лихоманки Ебола посилено прикордонний контроль.
Британія ввела контроль в аеропортах через Еболи / фото myavia.com.ua
Перевірці підлягатимуть пасажири аеропортів Гатвік і Хітроу, які відвідували країни, найбільш постраждалі від поширення лихоманки, повідомляє Бі-бі-сі.
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Пасажири будуть зобов'язані відповісти на ряд питань, а також при необхідності пройти медичний огляд.
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