Збиток від лихоманки Ебола може досягти $32,6 млрд

До такого висновку дійшли експерти Світового банку. Згідно з їх звітом, оприлюдненому сьогодні, найбільше страждають від епідемії економіки трьох країн: Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне. Там збиток від лихоманки в цьому році оцінюється в $359 млн, а в 2015 році може скласти до $815 млн.

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При цьому аналітики розглядали 2 можливих сценарії подальшого розвитку подій: перший, при якому вдасться в короткі терміни зупинити поширення епідемії в трьох найбільш постраждалих країнах. І другий, при якому боротьба з лихоманкою буде проходити повільно, а сама епідемія поширюватиметься далі в Західній Африці. Найбільші втрати загрожують країнам цього регіону при другому варіанті. Якщо ж лихоманку вдасться швидко перемогти, а територію її поширення обмежити, то збитки до кінця 2015 року не перевищить $9 млрд.

На думку аналітиків, зупинити поширення епідемії можна, якщо негайно задіяти місцеві ресурси і міжнародну допомогу. Прикладом успішної боротьби з лихоманкою економісти вважають Нігерію і Сенегал. Голова Всесвітнього банку Джим Ен Кім закликав міжнародне співтовариство активніше допомагати постраждалим країнам, відправляючи туди кваліфікованих медиків і все необхідне для догляду за хворими обладнання.

Раніше Всесвітній банк заявив про виділення $400 млнна боротьбу з епідемією.