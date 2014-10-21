Слідство назвало чотири версії причин аварії літака у "Внуково"

Серед версій, зокрема, вина пілотів і диспетчерів, повідомив у вівторок журналістам керівник московського слідчого відділу на повітряному і водному транспорті московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК РФ Іван Сибул. Його цитують РИА Новости.

"Є різні версії події: вина пілотів, вина диспетчерів, вина водія снігоприбиральної машини, погана видимість", - сказав він.

При цьому, за його словами, літак зачепив машину передньою стійкою шасі і перекинувся. Зараз слідчі з'ясовують, чи є відеозапис події. Він додав, що розглядається питання про відсторонення ряду співробітників аеропорту від виконання обов'язків.

Легкомоторний літак "Фалькон" розбився в ніч на вівторок в московському аеропорту "Внуково". Загинули чотири людини. Припускається, що причиною аварії стало зіткнення на злітній смузі зі снігоприбиральною машиною.