Майже всі жертви сильно обгоріли, з'ясували журналісти.

У РФ на місці аварії літака, на борту якого значився ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, знайдено тіла.

Виявлено вісім жертв, повідомляє "РИА Новости" в Telegram, посилаючись на відомості екстрених служб. "Тіла восьми загиблих виявлені на місці аварії літака Embraer в Тверській області", - наголошується у повідомленні.

За відомості каналу Baza, практично всі жертви сильно обгоріли, і для встановлення імен жертв, швидше за все, потрібно буде проводити експертизу ДНК. "Крім того, ...одному із загиблих відірвало голову. В іншого - сильно роздроблене обличчя", - з'ясували журналісти.

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Євген Пригожин розбився чи ні - сьогодні це варто знати

Увечері 23 серпня росЗМІ повідомили, що під Твер'ю розбився літак Embraer, який належить Євгену Пригожину. Пізніше з'ясувалося, що ватажок ПВК "Вагнер" значився серед пасажирів літака. Крім того, на борту нібито перебував командир "вагнерівців" Дмитро Уткін.

Telegram-канал Mash писав, що одна з версій аварії літака Пригожина - теракт на борту. На каналі зазначалося, що цю версію нібито зараз перевіряють російські спецслужби.

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