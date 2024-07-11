Чисельність населення блоку у минулому році зросла завдяки біженцям.

У 2023 році міграція до країн Європейського Союзу сприяла зростанню загальної чисельності населення, навіть незважаючи на те, що смертність продовжувала переважати над народжуваністю, пише Reuters з посиланням на дані ЄС.

Зазначається, що після спаду в 2020 і 2021 роках, пов'язаного з впливом пандемії Covid-19, населення 27 країн ЄС другий рік поспіль збільшувалося. Воно зросло з 447,6 мільйона до 449,2 мільйона осіб протягом минулого року. Чиста внутрішня міграція, зокрема, включала прибуття переміщених осіб з України, йдеться у звіті Євростату.

Зниження народжуваності в Європі означає, що так званий "природний" компонент підрахунку населення – народжуваність мінус смертність – є від'ємним або стагнуючим з 2012 року. У поєднанні зі старінням населення це викликає занепокоєння щодо нестачі робочої сили та майбутнього фінансування національних систем соціального забезпечення.

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Демографічна криза у ЄС і не тільки

Раніше УНІАН писав, що 2024 рік може стати поворотним моментом в історії Європейського союзу, оскільки, за прогнозами ООН, населення, що становить 448 млн осіб, почало скорочуватися. До того ж очікується, що воно продовжить безпрецедентно скорочуватися для мирного часу.

Світ загалом перебуває на вражаючому демографічному рубежі. Незабаром світовий рівень народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення. Народжуваність падає майже скрізь, серед жінок на всіх рівнях доходу, освіти та участі в робочій силі. Падіння народжуваності має величезні наслідки для способу життя людей, зростання економік і позицій світових наддержав.

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