За словами прем'єр-міністра, зараз для українських сімей є два важливі фактори для народження дитини: стабільність та безпека.

В Україні лишається складна демографічна ситуація через повномасштабну війну, заявив в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми втратили величезну кількість людей. На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача — повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", – сказав Шмигаль.

Він також додав, що для розв'язання цієї проблеми, в кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей: "Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи".

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Він зазначив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону. Адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України.

"Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше", – пояснив Шмигаль.

Збільшення виплат за народження дитини: що відомо

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити допомогу при народженні дитини.

Виплати за народження дитини в Україні становлять 41 тис. 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Цей показник не змінювався з 2014 року. Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив'яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги.

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