Її птахи отримали окрему кімнату зі спеціальним ремонтом та телевізором, щоб дивитись серіали.

У Великій Британії 44-річна Леслі Герберг виграла 2 мільйони фунтів стерлінгів у Національній лотереї та витратила частину цих грошей, щоб облаштувати своїх птахів з комфортом.

Як повідомляє Daily Star, жінка, яка має чотирьох дітей, витратила гроші на новий будинок і купила величезний телевізор для своїх пташок, щоб вони могли дивитись улюблені серіали та передачі.

У птахів тепер є власна кімната з кондиціонером, спеціальним підлоговим покриттям, іграшками, рослинами та апаратурою, щоб вони могли розважатися і почуватися якомога ближче до домашньої обстановки.

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"Люди можуть подумати, що я божевільна, але мої тварини — це частина моєї родини, тому для мене дуже важливо, щоб вони теж виграли. Після того як діти обрали собі кімнати, залишилася одна вільна, яку я вирішила перетворити на кімнату для папуг. Я знаю, що це не джунглі Африки, але вони щасливі у своїй кімнаті та насолоджуються свободою", — розповіла Леслі.

За її словами, папуги обожнюють дивитися американську передачу про Дуейна "Пса" Чепмена і його роботу як мисливця за головами на Гаваях і в Колорадо.

"Обидва папуги обожнюють дивитися телевізор, і з якоїсь незрозумілої причини їхнім улюбленим серіалом є саме це шоу, вони просто божеволіють від нього. Коли я розповідаю людям, що в мене вдома є кімната для папуг, вони думають, що я збожеволіла. Зазвичай швидкі машини й коштовності посідають перше місце в списку "коли я виграю в лотерею", але для мене головне — створити для своєї сім'ї найкращий і найщасливіший дім, у якому будуть і мої папуги", — пояснила жінка.

Зазначається, що вона виграла в лотерею 2021 року, коли їй було важко навіть оплатити ветеринарний рахунок за свого першого папугу Бібі. Згодом він помер. Тепер Леслі сподівається створити притулок для покинутих тварин, таких як Сонні, якого вона взяла до себе після смерті його літнього господаря.

Цікаві випадки з виграшем в лотерею

У червні житель Меріленда (США) розповів, що випадкове придбання двох лотерейних квитків замість одного призвело до того, що він виграв приз у розмірі 50 тисяч доларів.

Житель Мічигана розповів, що лотерейний білет, який приніс йому джекпот у розмірі 328 тисяч доларів, ледь не вилетів з відчиненого вікна його машини.

Раніше хлопець з американського штату Каліфорнія виграв 1 мільйон доларів за лотерейним білетом, який бабуся подарувала йому на 18-річчя.

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