В минулому Мілоша Земана часто критикували за нерозумні симпатії до Кремля.

Колишній президент Чехії Мілош Земан вважає своє прихильне ставлення до Володимира Путіна найбільшою помилкою у власній політичній кар’єрі. Таке зізнання він зробив в ефірі чеського телеканалу Nova.

Так, ведучий запитав екс-президента, якою була його найбільша невдача під час президентства.

"Моя найбільша помилка полягала в тому, що я повністю помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", – відповів він.

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Земан наголосив, вторгнення завдало шкоди не лише Україні, але й самій Росії.

Політична позиція Мілоша Земана

Як писав УНІАН, Земан обіймав посаду президента Чехії до весни 2023 року. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він досить прихильно ставився до Росії. Зокрема він закликав Україну і світове співтовариство змиритися з російською окупацією Криму.

Також він висловлювався за скасування західних санкцій, які були запроваджені проти Росії через окупацію Криму і гібридне вторгнення на Донбас.

Але в останні роки відносини Росії та Чехії почали погіршуватися, що вплинуло також і на погляди Земана. А коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Земан остаточно змінив публічну риторику і виступив на підтримку українців. Зокрема він дав президентський дозвіл на участь чеських добровольців у війні на боці ЗСУ та схвалив поставки зброї Києву.

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