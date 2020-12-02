Конституційний суд Молдови не може підтвердити перемогу Майї Санду на виборах президента через триваючі судових процесів.
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Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, сьогодні в КС Молдови заявили, що не поки не можуть висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента.
У суді зазначили, що це пов'язано з ще не завершеними судовими процесами, пов'язаними з виборами.
У КС наголосили, що, згідно із законом, мають визнати або не визнати другий тур голосування протягом 10 днів після отримання протоколів від Центральної виборчої комісії, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.
Вибори у Молдові: що відомо
- Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.
- На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.
- 20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів.
- Тепер рішення Центрвиборчкому повинен підтвердити Конституційний суд
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