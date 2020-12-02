Згідно із законом, КС має визнати або не визнати результати протягом 10 днів після отримання протоколів від ЦВК, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги й протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.

Конституційний суд Молдови не може підтвердити перемогу Майї Санду на виборах президента через триваючі судових процесів.

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Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, сьогодні в КС Молдови заявили, що не поки не можуть висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента.

У суді зазначили, що це пов'язано з ще не завершеними судовими процесами, пов'язаними з виборами.

У КС наголосили, що, згідно із законом, мають визнати або не визнати другий тур голосування протягом 10 днів після отримання протоколів від Центральної виборчої комісії, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.

Вибори у Молдові: що відомо

Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.

На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.

20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів.

Тепер рішення Центрвиборчкому повинен підтвердити Конституційний суд

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Автор: Антоніна Доломанжи