У Молдові не можуть підтвердити перемогу на виборах Санду / фото REUTERS

Конституційний суд Молдови не може підтвердити перемогу Майї Санду на виборах президента через триваючі судових процесів.

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Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, сьогодні в КС Молдови заявили, що не поки не можуть висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента.

У суді зазначили, що це пов'язано з ще не завершеними судовими процесами, пов'язаними з виборами.

У КС наголосили, що, згідно із законом, мають визнати або не визнати другий тур голосування протягом 10 днів після отримання протоколів від Центральної виборчої комісії, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.

Вибори у Молдові: що відомо

  • Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.
  • На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.
  • 20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів.
  • Тепер рішення Центрвиборчкому повинен підтвердити Конституційний суд

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Автор: Антоніна Доломанжи