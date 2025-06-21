Трамп заявив, що зміг домогтися укладення миру між Демократичною Республікою Конго і Руандою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зміг домогтися укладення миру між Демократичною Республікою Конго і Руандою, визначивши це як свою особисту заслугу.

"Я дуже радий повідомити, що разом із держсекретарем Марко Рубіо я уклав чудовий Договір між Демократичною Республікою Конго і Республікою Руанда, поклавши кінець війні, відомій десятиліттями жорстокого кровопролиття", - написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

Він додав, що представники двох країн, як очікується, підпишуть мирний договір у Вашингтоні наступного тижня.

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При цьому президент США поскаржився, що не отримає за це Нобелівську премію миру.

"Я не отримаю Нобелівську премію миру за це. Я не отримав її за припинення війни між Індією і Пакистаном, або Сербією і Косово, або за збереження миру між Єгиптом і Ефіопією... Я не отримаю її за Росію/Україну або Ізраїль/Іран - якими б не були результати - але люди знають, і це все, що для мене важливо", - заявив він.

Трамп регулярно заявляє про свої миротворчі успіхи, проте реальних результатів його зусилля приносять не так багато. Так, він обіцяв закінчити війну Росії проти України спочатку за 24 години, потім за 100 днів, проте досі так і не зміг домогтися цього.

Дональд Трамп - заяви

Раніше Трамп попередив тих, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, що треба "стежити за язиком". Він також стверджує, що на переговорах РФ і України спостерігається невеликий прогрес.

Він також підтвердив, що два тижні - це максимальний час, наданий Ірану для укладення угоди, перш ніж США вступлять у війну.

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