Американський лідер заявив, що не має наміру закликати Ізраїль до припинення ударів по Ірану.

Президента США Дональда Трампа журналісти запитали про те, на який час він насправді відклав своє рішення про те, чи вступати у війну з Іраном на боці Ізраїлю.

Напередодні він оголосив, що ухвалить рішення протягом двох тижнів, але спостерігачі помічали, що президент доволі часто каже, що вживатиме якихось заходів за тижні, а після їхнього закінчення нічого не відбувається.

"Я даю їм [Ірану] період часу, і я б сказав, що два тижні - це максимум", - відповів Трамп, пише Clash Report.

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Американський лідер заявив, що не має наміру закликати Ізраїль до припинення ударів по Ірану, а втручання США може і не знадобитися.

"Ізраїль важко просити припинити удари по Ірану, тому що вони перемагають", - заявив Трамп.

За його словами, він навіть не бажає міркувати про можливе використання Сухопутних військ США в Ірані, назвавши це крайнім варіантом. Він додав, що Тегеран хоче вести переговори не з Європою, а з Вашингтоном.

Трамп стверджує, що у США є розвіддані про військові амбіції Ірану у сфері атома і його "відділяють від створення ядерної зброї тижні або місяці".

Ядерна програма Ірану

За даними американської розвідки, Іран все ще не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї. Там вважають, що поштовхом до цього може стати напад на головний об'єкт зі збагачення урану або вбивство Ізраїлем верховного лідера Ірану.

Видання The New York Times писало, що відтермінування Трампом рішення про те, чи розпочинати американську атаку на Іран, поставило Ізраїль у стратегічну скруту.

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