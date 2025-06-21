Їхні слова можуть довести "до великих неприємностей", попередив американський президент.

Президент США Дональд Трамп попередив тих, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, що треба "стежити за язиком".

Один із кореспондентів заявив, що сенатор Ліндсі Грем і колишній державний секретар США Майк Помпео були в Україні, нібито "намагаючись спровокувати українців на продовження бойових дій".

"Подивимося, як складеться. Але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки", - сказав Трамп.

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Він стверждує, що на переговорах РФ і України спостерігається невеликий прогрес.

Також Трамп заявив, що заслуговує щонайменше на чотири Нобелівські премії миру: за зусилля в Руанді, Конго, Сербії та у врегулюванні конфлікту між Індією і Пакистаном.

За його словами, йому не вручають нагороду тільки тому, що її нібито отримують виключно ліберали.

Журналістка запитала президента, чи турбує його, що в разі військових дій Іран або його проксі можуть здійснити теракти за кордоном.

"Ми завжди про це хвилюємося. Насправді, навіть зараз, коли ви розмовляєте зі мною, ви наражаєте себе на небезпеку. Чи усвідомлюєте це? Ви вже в зоні ризику. Напевно, мені слід звідси йти. Але саме ви, хлопці, дійсно в небезпеці", - відповів він.

Війна в Україні - позиція США

Сенат США вирішив відкласти розгляд законопроекту про жорсткі санкції проти Росії. Як писало видання Semafor, головною причиною стала ескалація бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

Співавтори законопроєкту Ліндсі Грем і Річард Блюменталь хочуть внести в законопроєкт технічні поправки, які покликані послабити тиск на союзників України. Консенсусу серед сенаторів уже було досягнуто, але розгляд документа вирішили відкласти щонайменше до липня.

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