Президент стверджує, що Швеція "посилає терористів на демонстрації під охороною шведської поліції".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в липні, як повідомляв генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, погодився ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

Утім тепер турецький лідер знову заговорив про умови, які Швеція має виконати, аби Анкара схвалила її заявку на вступ, і ставить під сумнів те, парламент схвалить рішення на користь Стокгольма.

"Перш за все, Швеція повинна виконати свій обов'язок. Швеція виконує свою роль? Кажуть, підготували для нас закон. Недостатньо підготувати закон. Треба забезпечити виконання закону. Що це означає, якщо Швеція змінює конституцію чи закон, але посилає терористів на демонстрації під охороною шведської поліції? Це означає, що вони не виконують своїх обов’язків. Це означає, що на вулицях Стокгольма тривають теракти. Тоді дані нам обіцянки не виконуються. Кожен повинен оцінити, яке ставлення до цього питання займає мій парламент, коли обіцянки не виконуються. … Я не можу передбачити, яке рішення прийме мій парламент. … Яке рішення ухвалить наш парламент, це на розсуд нашого парламенту", – сказав Ердоган на брифінгу перед його відльотом до США для участі в засіданні Генасамблеї ООН, пише TRT Haber.

Відео дня

Блокування вступу Швеції до НАТО - це треба знати

Упродовж останніх місяців Швеція, що прагне вступити до Північноатлантичного альянсу, очікує на схвалення її заявки усіма членами НАТО. Наразі заявку не схвалили дві країни Альянсу – Туреччина та Угорщина.

Туреччина вимагала від країни екстрадиції представників Робітничої партії Курдистану та боротьби з "тероризмом". Також Ердоган заявляв, що розблокує заявку Швеції, якщо та допоможе Туреччині зі вступом до ЄС.

В липні Анкара погодилася ратифікувати заявку. Ердоган повідомляв, що турецький парламент зможе ухвалити остаточне рішення не раніше жовтня.

Будапешт заявляв, що прагне більшої поваги з боку Швеції і звинувачував Стокгольм у надмірній критиці на свою адресу. Водночас Угорщина обіцяла завершити процес ратифікації заявки Швеції, коли це зробить Туреччина. Утім цього тижня Угорщина висунула Швеції нові звинувачення.

Вас також можуть зацікавити новини: