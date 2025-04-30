Водночас розгортання естонських військ має бути схвалено парламентом країни.

Естонія може направити роту своїх солдатів для потенційної миротворчої місії в Україні в межах "сил заспокоєння", які очолює Велика Британія та Франція. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал, передає Bloomberg.

За його словами, обговорення, які можуть призвести до формування таких сил стримування, досі тривають.

Міхал додав, що будь-яке розгортання естонських військ має бути схвалене парламентом країни.

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"Велика Британія і Франція очолюють спроби сформувати повоєнні "сили заспокоєння" в Україні в рамках зусиль США, спрямованих на припинення російського вторгнення. США зазначили, що будь-яка мирна угода вимагатиме гарантій безпеки для Києва, не уточнюючи, в чому саме вони полягатимуть. Литва вже висловила готовність підтримати ці зусилля", - нагадали у Bloomberg.

"Коаліція охочих" - що відомо

Нагадаємо, раніше Франція і Велика Британія очолили "коаліцію охочих", до якої увійшли понад 30 країн. Зокрема держави готові допомогти забезпечити Україні безпеку у разі досягнення мирної угоди.

Також у Лондоні та Парижі вже оголосили про готовність відправити свої війська в межах миротворчої місії.

Водночас ЗМІ повідомляли, що "коаліція охочих" застрягла на двох найважливіших питаннях миротворчої місії. Зазначається, що ці країни не можуть визначитися з можливою чисельністю військ і термінами їх створення.

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