Країни не можуть визначитися з можливою чисельністю військ і термінами їх створення.

Країни-учасниці "коаліції охочих" все ще не можуть визначитися з двома критичними питаннями миротворчої місії в Україні - можливою чисельністю військ і термінами їх створення.

Як пише Breaking Defense, низка суперечностей між окремими країнами також загрожує зірвати прогрес. Головною з них є вимога Фінляндії надати гарантії безпеки з боку США, незважаючи на те, що Вашингтон рішуче заявляє, що не зацікавлений у наданні таких гарантій або сприянні будь-яким силам, які розмістять американські війська на українській землі.

Як зазначає видання, хоча міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час свого виступу на зустрічі міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО заявив, що миротворчі сили "стануть надійним механізмом гарантування безпеки, щоб будь-який мир, досягнутий унаслідок перемовин, приніс те, що обіцяв президент Трамп, - міцний мир для України", однак водночас не розкрив жодних подробиць щодо того, коли ці сили може бути введено в дію або якою є їхня можлива чисельність.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що низка країн розглядають можливість створення національних військ, які могли б увійти до складу майбутніх миротворчих сил. При цьому він не назвав конкретно жодної країни і відмовився коментувати можливі терміни формування таких сил.

Загалом, ці сили ще належить "детально обговорити", додав він, хоча й натякнув, що Латвія могла б зробити свій внесок у їхнє створення шляхом навчання. "Є кілька аспектів, але я не хотів би занадто поширюватися про це до того, як ми ухвалимо рішення", - пояснив він.

Спрудс також заявив, що в Європі налічується близько двох мільйонів солдатів, але будь-які сили підтримки мають бути "адаптовані" до "конкретних обставин" відповідно до умов припинення вогню і мирних угод.

При цьому, як зазначає Breaking Defense, Фінляндія вагається в питанні про те, чи варто взагалі брати участь у силах забезпечення безпеки. Так, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що ключ до ухвалення рішення Гельсінкі перебуває в руках США.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати, як і раніше, відіграють вирішальну роль у забезпеченні міцної безпеки, і тому ми підкреслюємо, що США повинні якимось чином брати участь у цьому", - сказав він.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що "важливо" зрозуміти, як сили із гарантування безпеки можуть потенційно вплинути на діяльність НАТО в галузі "оборони і стримування", перш ніж брати на себе зобов'язання щодо їх створення.

"Я не виключаю можливості того, що Швеція візьме участь, але є низка питань, які нам необхідно прояснити", - додав він.

Миротворці в Україні - новини

Раніше міністр оборони Британії Джон Хілі озвучив чотири цілі для сил забезпечення безпеки в Україні.

По-перше - забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на суші, і по-четверте - підтримати Збройні сили України, щоб вони стали найсильнішим засобом стримування.

Однак усе може зайти в глухий кут, якщо не коаліція заручиться підтримкою США, пише Bloomberg. Лідери ЄС вважають, що найкращим захистом для України є гарантії безпеки США.

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