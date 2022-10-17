Вони вирішили зафіксувати споруди, які заборонено знімати законодавством скандинавської країни.

У Норвегії заарештували чотирьох росіян. Вони фотографували стратегічні об'єкти, які заборонено знімати законодавством. Громадяни РФ запевняли, що прибули в країну як туристи.

Інформацією про інцидент поділився портал NRK з посиланням на офіційний прес-реліз.

Чотирьох росіян зупинили, коли вони їхали на автомобілі в місті Мушеен. Під час огляду групи були виявлені фото стратегічних об'єктів, які розташовані в регіоні Нурланн. Їх заборонено знімати, тому члени правоохоронних органів Норвегії затримали громадян РФ.

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Трьох чоловіків і одну жінку відправили під варту на сім днів, згідно з рішенням окружного суду Хельгеланна. Поліція також вилучила "деяку кількість" фотографій і обладнання росіян. При цьому затримані стверджували, що вирішили відвідати Норвегію в якості туристів.

Попередні арешти росіян у Норвегії

Громадяни РФ не вперше фотографують заборонені об'єкти на території скандинавської держави.

Перший такий випадок стався 14 жовтня. На прикордонному переході Стурскуг затримали росіянина, в багажнику якого виявили два дрони і кілька електронних пристроїв зберігання даних. Чоловікові висунули підозру в порушенні санкцій, введених проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

А 16 жовтня в Норвегії заарештували другого громадянина РФ. Він запускав безпілотник над аеропортом Тромсе на півночі Норвегії. Під час обшуку у затриманого вилучили фототехніку, дрон і карти пам'яті.

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