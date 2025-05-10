Також німецький канцлер твердо підтримав трибунал проти Путіна.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц незважаючи на "напрочуд високий рівень згоди" з президентом США Дональдом Трампом, все ж відкинув ідею проведення виборів в Україні.

"Конституція України передбачає, що вибори під час війни неможливі. Я вважаю, що всі ми повинні це поважати. Президент Зеленський - легітимно обраний глава держави і наш партнер по переговорах", - заявив канцлер в інтерв'ю BILD після прибуття до Києва.

При цьому Мерц підтримав ідею Євросоюзу про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна та інших військових злочинців за агресію проти України.

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"Це само собою зрозуміло. Росія під керівництвом Путіна здійснює важкі військові злочини. І, безумовно, вони мають бути покарані", - висловив думку Мерц.

Він додав, що є міжнародні інститути, здатні справедливо розглянути ці справи і "вони зобов'язані це зробити".

Трибунал для Путіна

Учора коаліція держав заявила про прогрес у створенні Спецтрибуналу для Путіна і РФ. Там зазначили, що ті, хто найбільш відповідальні за злочин агресії проти України, мають бути притягнуті до відповідальності.

Також учора український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової. Він закликав європейські країни створити суворий трибунал із цією метою.

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