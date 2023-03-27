Голова Міжнародного агентства з атомної енергії обговорив із президентом України захист окупованої РФ Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський разом із головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі відвідав Дніпровську гідроелектростанцію, яку обстрілювали російські окупанти.

Про це Гроссі повідомив у своєму аккаунті у Twitter. "Дніпровська гідроелектростанція є важливою частиною системи, що забезпечує ядерну безпеку Запорізької атомної електростанції. Володимир Зеленський показав мені нещодавні пошкодження, яких зазнала гребля", - написав він.

Крім того, Гроссі відвідав Запоріжжя, де із президентом також обговорювалась тема захисту окупованої Росією Запорізької АЕС та її персоналу.

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"Я ще раз підтвердив повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктів України", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня прес-служба МАГАТЕ повідомила, що Рафаель Гроссі відвідає Запорізьку атомну електростанцію до кінця березня.

Гроссі планує оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою на об’єкті та підкреслити нагальну необхідність захистити його під час військового конфлікту, що триває в країні.

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