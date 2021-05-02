Владі Індії заздалегідь говорили про високу заразність нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2, виявленого у країні, однак уряд не вжив жодних заходів для стримування епідемії.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Об'єднання науковців INSACOG, створене урядом у грудні спеціально для виявлення нових штамів коронавірусу, на початку березня попередило індійських чиновників про новий і більш заразний варіант коронавірусу, який з'явився у країні. Однак, за словами науковців, влада не хотіла накладати серйозні обмеження для зупинки поширення вірусу.
Вперше дослідники INSACOG виявили B.1.617, який зараз відомий як "індійський" штам вірусу, ще в лютому.
Читайте такожВООЗ: у бідних країнах майже не проводиться вакцинація, все забрали багатіПопередження про новий штам було передано найвищому чиновнику, який підпорядковується безпосередньо прем'єр-міністру Нарендрі Моді, за словами одного з науковців. Журналістам не вдалося з'ясувати, чи знайомився з висновками науковців особисто прем'єр.
Тим часом мільйони людей, переважно без масок та не дотримуючись заходів безпеки, й надалі продовжували відвідувати релігійні фестивалі та політичні мітинги, які проводили Моді, лідери керівної партії "Бхаратія джаната парті" та опозиційні політики. Десятки тисяч фермерів продовжували таборувати на околиці Нью-Делі, протестуючи проти змін аграрної політики Моді.
У прем'єр-міністра Моді, як і в Міністерстві охорони здоров'я країни, не відповіли на прохання журналістів прокоментувати інформацію.
Коронавірусна криза в Індії
- У п'ятницю Індія повідомила про 386 452 нових випадків COVID-19, що є світовим рекордом. В індійських мегаполісах ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати.
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана "ідеальним" поєднанням масових зібрань, низьким рівнем вакцинації та більш заразними штамами вірусу.
- Експерти бояться, що катастрофа в Індії через COVID-19 може бути страшнішою, ніж здається.
- Кабінет міністрів України з 2 травня заборонив перетинати державний кордон іноземцям, які прибули з Індії.
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