Тим часом так званий "індійський коронавірус" уже зафіксований у 17-ти країнах світу.

В індійських мегаполісах ситуація з кононавірусом вийшла з-під контролю. Від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Українка Марина Аркам, яка живе в Індії 20 років, розповіла журналістам, що країна задихається від коронавірусу і диму погребальних вогнищ. Крематорії працюють цілодобово, однак до них черги. В індійських мегаполісах сотні тіл у білих простирадлах лежать на землі.

"Населення настільки ущільнене, настільки велике, що просто не реально забезпечити всіх. Тому склалася така ситуація, що люди не можуть отримати допомогу і помирають. Тому йде навантаження на крематорії і на кладовища, якщо мусусльманські кладовища", - каже жінка.

Під лікарнями черги пацієнтів. Хворі діляться медичним киснем, якого катастрофічно не вистачає.

Марина живе в передмісті Делі, і потрапити в мегаполіс зараз неможливо.

Країна з населенням в мільярд 380 мільйонів стикнулася з шаленим спалахом інфекції. Індія б'є усі світові рекорди і щодо смертності і щодо розповсюдження коронавірусу.

Тим часом так званий "індійський коронавірус" уже зафіксований у 17-ти країнах світу. Україна щотижня досліджує сотні зразків вірусу, аби не пропустити новий штам. Експерти кажуть, що випадків індійського різновиду вірусу в Україні наразі не траплялось.

Чи захищають існуючі вакцини від індійського варіанту коронавірусу - науковці нині з'ясовують.

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Автор: Дмитро Захаров