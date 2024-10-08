Хусейні відіграв вирішальну роль у передачах зброї з Ірану.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Бейруті командувача штабом терористичної організації "Хезболла" Сухайла Хусейна Хусейні - повідомляють Військово-повітряні сили Ізраїлю (IAF).

У повідомленні йдеться, що 7 жовтня IAF завдали точного удару, яким ліквідували командувача штабом терористичної організації "Хезболла" Сухайла Хусейна Хусейні. Уточнюється, що точковий удар було завдано, спираючись на інформацію розвідки в районі Бейрута.

За даними ізраїльських військових, штаб, який очолював Хусейні, контролює матеріально-технічне забезпечення "Хезболли", та у зоні його відповідальності - формування бюджету та управління різними підрозділами вказаної організації.

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"Хусейні відіграв вирішальну роль у передачах зброї між Іраном і "Хезболлою" та відповідав за розподіл передової зброї серед підрозділів "Хезболли". Він контролював як транспортування, так і розподіл цієї зброї. Крім того, він був членом Ради джихаду, ради вищого військового керівництва "Хезболли", - наголошується у повідомленні.

Також додається, що до штаб-квартири входить відділ досліджень та розробок "Хезболли", який відповідає за виробництво високоточних ракет, а також контролює зберігання й транспортування зброї в Лівані.

В Ізраїлі запевняють, що Хусейні відповідав за бюджетування та матеріально-технічне управління найбільш важливими проєктами "Хезболли", в тому числі - за її військові плани та інші спеціальні операції. Наприклад, серед них - координація терористичних атак проти Ізраїлю з Лівану та Сирії.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою"

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики угрупування "Хезболла" проникли на територію Ізраїлю та здійснили напад на місцеві прикордонні поселення - було вбито та взято у полон багато цивільного населення, в тому числі - дітей. Одночасно по Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару. З того часу триває загострення - ЦАХАЛ (Сили оборони Ізраїлю) вводив війська в Газу. Згодом було ліквідовано кілька лідерів угрупування.

Вже у вересні 2024 року Ізраїль провів масштабну спецоперацію проти "Хезболли". Зокрема, у Лівані масово почали вибухати пейджери, якими користувалися учасники угруповання. Йшлося за тисячі вбитих та поранених, серед постраждалих був посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані.

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