Пекін вибере 50 тис. осіб, які отримають 200 юанів (близько $30) в цифровій валюті.

Влада Пекіна роздасть громадянам близько $1,5 млн в рамках експерименту з використання цифрової валюти Центробанку країни.

Читайте такожПонад $44 тисячі за монету: біткойн оновив історичний максимумПро це повідомляється на сайті муніципального уряду. Раніше в містах Шеньчжень і Сучжоу проводилися аналогічні експерименти.

Пекін вибере 50 тис. осіб, які отримають 200 юанів (близько $30) в цифровій валюті. Вони зможуть витратити гроші у вказаних владою оффлайн і онлайн магазинах з 10 по 17 лютого. Ваучери будуть видавати тільки китайським громадянам або людям з Гонконгу, Макао і Тайваню, які мають посвідку на проживання, передає kommersant.

Народний банк Китаю розробляє цифрову валюту, яка, як очікується, буде працювати аналогічно транзакціям через існуючі платіжні додатки. Валюта буде контролюватися владою.

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Автор: УНІАН