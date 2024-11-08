Він називає позицію канцлера безвідповідальною.

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц розкритикував відмову канцлера Олафа Шольца посилити військову підтримку України, звинувативши його в затягуванні часу.

Як пише Bild, політик розкрив членам фракції ХДС/ХСС деталі розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, який заявив йому, що Києву потрібна від Берліна не фінансова допомога, а далекобійна зброя і боєприпаси.

За словами Мерца, у Шольца немає аргументів для відмови посилити військову допомогу українській армії, а затягування рішення є безвідповідальним. Він закликав канцлера наступного тижня винести питання довіри на обговорення в Бундестазі.

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Розпад коаліції в Німеччині

Нагадаємо, раніше Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. У відповідь Вільні демократи відкликали з уряду всіх своїх міністрів.

Лінднер розкритикував канцлера за перешкоджання більш ефективній допомозі Україні, заявивши, що його партія "ніколи не вагалася" в цьому питанні.

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