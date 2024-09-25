Індія послідовно утримується від засудження російського вторгнення в Україну, однак при цьому виступає за повагу до суверенітету і територіальної цілісності.

Україна знайшла ідеального посередника, на якого робитиме ставку в мирних переговорах для припинення війни з Росією. Це - прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, пише Politico.

Високопоставлений український чиновник підтвердив виданню, що Індія є великою надією Києва на укладення мирного договору:

"За словами чиновника, під час літніх переговорів із Києвом Моді ясно дав зрозуміти, що, хоча Україні неминуче доведеться піти на компроміс у деяких питаннях, щоб покласти край натиску Москви, будь-які пропозиції щодо припинення війни не повинні включати передачу території Росії".

У статті наголошується, що хоча Індія послідовно утримується від засудження російського вторгнення в Україну, однак при цьому виступає за повагу до суверенітету і територіальної цілісності, а також за припинення війни. І, схоже, залишається єдиним реальним варіантом посередника серед інших можливих кандидатів.

Як зазначає Politico, Швейцарія та Австрія стали на бік ЄС у питанні запровадження санкцій проти Росії. Відносини США і Москви перебувають у стані глибокої заморозки. Спроби Саудівської Аравії зіграти роль миротворця провалилися, Китай звинувачують в активній допомозі Москві у воєнних діях, а уряд Бразилії Зеленський розкритикував цього місяця за те, що він "став на бік Росії".

"Індія, можливо, єдиний світовий гравець, який може зіграти цю роль - або, принаймні, єдиний, хто здатний переконливо представити себе як нейтральну сторону стосовно Москви і Києва", - пише видання.

Раніше глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар не сказав, чи планує Індія висунути свою власну мирну пропозицію. Але в Києві дуже сподіваються, що Нью-Делі в майбутньому зробить крок назустріч, підсумовує Politico.

"Я можу сказати, що Індія - надійний партнер для України, і це глобальна сила, яка може впливати на динаміку і перебіг подій у світі", - сказав Politico прес-секретар українського МЗС Георгій Тихий. "І ми хочемо бачити участь Індії в процесі формули миру, оскільки Індія може змінити ситуацію".

Позиція Індії у війні в Україні

Як заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, Індія поки що не має мирного плану щодо України, проте постійно обмінюється інформацією між Росією та Україною, сподіваючись на встановлення миру.

Міністр сказав, що уряд Індії розкриває інформацію про проведені бесіди обом країнам, і "обидві сторони це цінують". Він також додав, що є не так багато країн і лідерів, у яких є бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.

Вас також можуть зацікавити новини: