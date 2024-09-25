За словами глави МЗС, уряд Індії спілкується з обома сторонами конфлікту.

Індія не має мирного плану щодо України, проте постійно обмінюється інформацією між Росією та Україною, сподіваючись на встановлення миру. Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише The Hindu.

"Це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", - сказав глава МЗС Індії.

За його словами, війна між Росією та Україною не може бути вирішена на полі бою. При цьому він додав, що уряд Індії спілкується з обома сторонами, "щоб з'ясувати, чи може він зробити що-небудь, щоб прискорити закінчення війни і почати серйозні переговори між двома країнами".

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Міністр сказав, що уряд ділиться бесідами, які він вів з однією стороною, з іншою.

"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", - сказав він, додавши, що є не так багато країн і лідерів, які мають бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.

Позиція Індії у війні в Україні

23 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва. Це перший візит прем'єр-міністра Індії в Україну з часу здобуття нашої незалежності 1991 року. Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві Моді заявив, що його країна не є нейтральною у війні Росії проти України. За його словами, Індія виступає за дипломатичний діалог між країнами.

Радник з національної безпеки Індії Аджіт Довал зустрічався з Володимиром Путіним у кулуарах зустрічі глав держав БРІКС на початку цього місяця для обговорення "мирних зусиль", спрямованих на врегулювання війни в Україні.

Як писав Bloomberg, Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між Києвом і Москвою і використовувала свої зв'язки з Росією, щоб переконати Кремль приєднатися до мирних переговорів.

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