Бельгія готова направити свої війська в Україну одразу після досягнення перемир'я в рамках ініціатив "Коаліції охочих". Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами.
"Ми готові у складі "Коаліції охочих" разом із Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладення перемир'я", - сказав він перед початком засідання міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі.
Міністр оборони Бельгії уточнив, що йдеться про потенційне мирне розгортання. За його словами, воно буде спрямоване на стабілізацію ситуації після активної фази бойових дій між Україною і Росією.
Франкен не уточнив, про які саме формати військової присутності в Україні йдеться.
Відправлення миротворців в Україну - важливі новини
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні. Він зазначив, що всі зусилля наразі зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню.
Крім того, глава посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич пояснив, чому Варшава не готова відправляти своїх миротворців до України. За словами польського дипломата, наразі ідея щодо відправлення миротворців до України "зависла в повітрі".