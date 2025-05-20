Міністр оборони Бельгії зазначив, що відправлення миротворців в Україну необхідне для стабілізації ситуації після активної фази бойових дій.

Бельгія готова направити свої війська в Україну одразу після досягнення перемир'я в рамках ініціатив "Коаліції охочих". Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами.

"Ми готові у складі "Коаліції охочих" разом із Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладення перемир'я", - сказав він перед початком засідання міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі.

Міністр оборони Бельгії уточнив, що йдеться про потенційне мирне розгортання. За його словами, воно буде спрямоване на стабілізацію ситуації після активної фази бойових дій між Україною і Росією.

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Франкен не уточнив, про які саме формати військової присутності в Україні йдеться.

Відправлення миротворців в Україну - важливі новини

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні. Він зазначив, що всі зусилля наразі зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню.

Крім того, глава посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич пояснив, чому Варшава не готова відправляти своїх миротворців до України. За словами польського дипломата, наразі ідея щодо відправлення миротворців до України "зависла в повітрі".

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