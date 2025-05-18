Мерц зазначає, що всі зусилля наразі зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню.

Наразі Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як пише Reuters, він підкреслив, що наразі всі зусилля зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку Росії.

Він зазначив, що наступним кроком має стати прояснення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть знадобитися Україні.

"Наразі немає причин говорити про (війська), ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб припинилася зброя, припинилися вбивства... це ті питання, які ми зараз вирішуємо, і ніякі інші", - додав він.

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При цьому Мерц наголосив, що переговори в Стамбулі "завершилися нижче за очікування", незважаючи на вкрай конструктивну позицію українських переговірників.

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні повідомила журналістам у суботу, що Італія відкрита для приєднання до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни, але застерегла від розбіжностей на Заході.

"Західна єдність була нашою найбільшою силою з початку вторгнення Росії", - сказала вона. "У такий делікатний час, як цей, важливо відкласти в сторону будь-які особисті (розбіжності), які можуть підірвати цю єдність".

Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі разом із президентом України Володимиром Зеленським зустрілися в кулуарах саміту в Албанії в п'ятницю, щоб обговорити ситуацію. Вони також зателефонували президенту США Дональду Трампу, який у суботу заявив, що поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок.

Мелоні не взяла участі в зустрічі - відсутність, яку італійські ЗМІ описали як навмисну зневагу, припускаючи, що президент Франції Еммануель Макрон не хотів її участі.

Миротворці в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до закінчення війни відправляти в Україну миротворців ніхто не буде, хоча серед "коаліції рішучих" є "гарячі голови". За його словами, розглядається два варіанти розміщення миротворчого контингенту в Україні - великі сили і маленькі сили. Перший варіант буде потрібен, якщо США так і не зважаться дати миротворцям власні гарантії.

При цьому прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер раніше висловлював готовність спрямувати миротворчі війська, але тільки за умови підтримки з боку США зобов'язань щодо забезпечення безпеки європейських країн.

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