Неугодних Трамп понизив на посадах і тепер на вершину ієрархії Білого дому вийде міністр фінансів Скотт Бессент.

Митна війна президента США Дональда Трампа занурила в хаос фінансові ринки в усьому світі. Тепер глава Білого дому залишився розчарований своїми радниками через результати введення мит.

Як пише BILD, наближеного до Трампа консультанта з питань торгівлі Пітера Наварро, якого Ілон Маск нещодавно обізвав "придурком", розжалують із посади, а разом із ним і міністра торгівлі США Говарда Лютника.

Видання зазначило, що Лютник також вважається архітектором протекціоністської митної політики. Про його пониження повідомило і Politico.

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На перший план вийде міністр фінансів Скотт Бессент, який має славу досить урівноваженого чиновника.

Видання зазначило, що ці перестановки говорять про те, що з тарифною війною Трампа щось пішло не так, тобто не за планом.

Митна війна Трампа

У середині тижня ринки, які торгують держоблігаціями США, обвалилися, що ледь не закінчилося фінансовою катастрофою. На тлі цього Трамп був змушений відкласти введення величезних мит на імпорт із 75 країн.

На сьогоднішній день запекла боротьба йде тільки з Китаєм, товари якого тепер обкладаються в США митами в 145%.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін, у свою чергу, підвищив тарифи на американський імпорт до 125%. До того ж у Китаї заявили, що мита Трампа можуть спровокувати світову гуманітарну кризу.

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