У КНР зазначили, що найменш розвинені країни зіштовхуються з одними з найбільших ризиків через мита США.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що безперервне запровадження мит з боку США завдасть великої шкоди країнам, що розвиваються, внаслідок чого може навіть виникнути гуманітарна криза, передає Bloomberg.

"Рішучі контрзаходи Китаю спрямовані на захист своїх законних прав та інтересів, а також на підтримку чесності та справедливості в міжнародному співтоваристві", - зазначив Веньтао.

За його словами, члени Світової організації торгівлі повинні об'єднатися, аби протистояти "однобічності, протекціонізму та практикам залякування за допомогою співпраці та багатосторонності".

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Міністр додав, що найменш розвинені країни зіштовхуються з одними з найбільших ризиків через американські мита.

Тарифна війна між США та Китаєм - що відомо

Як писав УНІАН, напередодні Китай знову підвищив мита на товари США. Крім того, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Європейський Союз та Китай повинні об'єднати зусилля у протистоянні "одностороннім залякуванням". За його словами, у тарифній війні не буде переможців, а якщо йти проти світу, то це означає ізолювати себе.

Водночас видання CNBC повідомило, що загальне мито для Китаю буде більшим, ніж сказав президент США Дональд Трамп. За інформацією ЗМІ, загальна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145, а не 125 відсотків.

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